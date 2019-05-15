شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لتسريح موظفى مصلحة الشهر العقارى بعد عملية ميكنة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تسريح الحكومة لموظفى مصلحة الشهر العقارى والمكاتب التابعة لها بعد الانتهاء من عملية ميكنة الخدمات بها، تواصل المركز مع الوزارة، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتسريح مُوظفى مصلحة الشهر العقارى بعد ميكنة الخدمات بها، موضحة أن ميكنة مكاتب الشهر العقارى تأتى فى إطار سعى الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة بها تيسيراً على المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بقطاع الشهر العقارى.

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