شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى رفع أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفع أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية قبيل حلول عيد الفطر المبارك لارتفاع معدل إقبال المواطنين عليها، تواصل المركز مع الوزارة، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية قبيل عيد الفطر المبارك، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هى تماماً دون إقرار أى زيادات عليها وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادى هذا المرفق الحيوى.

وفى نفس السياق، أشارت الوزارة إلى استعدادها التام لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث سيتم الدفع بـقطارات إضافية خلال فترة العيد معظمها تربط بين «القاهرة - أسوان» و«إسكندرية - أسوان»، هذا إلى جانب تشكيل لجان للمرور المفاجئ على العاملين، للتأكد من انتظامهم فى أثناء أوقات العمل، خلال موسم العيد والمتابعة الدقيقة لسير القطارات والإبلاغ الفورى عن أى أحداث طارئة.