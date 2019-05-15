شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يفتتح عن كوبرى تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها افتتاح الرئيس السيسى لكوبرى تحيا مصر

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

صور.. السيسى يزيح الستار عن كوبرى تحيا مصر ويلتقط صورا تذكارية

أزاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الستار لافتتاح كوبرى تحيا مصر، بمشاركة مجموعة من شباب مصر، وذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القومية.

متحدث الرئاسة: السيسى أجرى جولة تفقدية أثناء افتتاح محور روض الفرج

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية للمشروعات التى تم افتتاحها بالفيديو كونفرنس أثناء احتفالية افتتاح محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر.

شاهد فى دقيقة.. كيف يؤدى طلاب أولى ثانوى امتحان مايو الإلكترونى؟

تم إعلان خطوات جديدة وتفاصيل عن كيفية أداء طلاب الصف الأول الثانوى العام، الامتحان الإلكترونى الذى يبدأ 18 مايو الجارى، "الخليج 365" يسرد فى الخطوات التالية كيف يمتحن الطلاب؟:

تعرف على نص المادة 181 التى تجرم عقوبة القرصنة على المسلسلات والبرامج

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تضمن القانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بحقوق الملكية الفكرية، كثير من المواد المنظمة لحماية حقوق المؤلفين والمنتجين، ومواجهة قرصنة المسلسلات والبرامج التلفزيونية، وهى الجريمة التى تستهدف تدمير قطاع كبير فى الدولة المصرية.

"نقل البرلمان":أنهينا تعديلات "الملاحة الداخلية"..والتقرير أمام رئيس النواب

قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة عدَّلت كافة المواد المُختلف عليها فى مشروع قانون الملاحة الداخلية المُقدم من الحكومة، بعد إعادته للجنة مرة أخرى، فى جلسة الأحد الماضى، مؤكداً أن تقرير اللجنة النهائى حول مشروع القانون بعد التعديل جاهز، وتم إرساله لأمانة مجلس النواب، تمهيداً لمناقشته فى جلسة عامة مقبلة.

مدير موسوعة جينيس: محور روض الفرج ينهى أزمة الزحام فى القاهرة

قال طلال عمر، المدير الإقليمى لموسوعة جينيس فى الشرق الأوسط، إن أى رقم قياسى يخضع لابحاث كبيرة، وفتحة الكوبرى كبيرة جدا، ولذلك تم تسجيلها، قائلا:"أهم من ذلك أن المشروع سيكون حل عملى جداً لمشكلة واحدة من أزحم مدن العالم ومن سيمسها هو المواطن الموجود فى العاصمة القاهرة".

طقس الغد شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً والعظمى بالقاهرة 40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا معتدل ليلا،

كوبرى "تحيا مصر" فى جينيس.. كل ما تريد معرفته على موسوعة الأرقام القياسية

أعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، أن كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج، يعد أعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدم، وفيما يلى نعرض أبرز المعلومات المتعلقة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية