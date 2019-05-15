براتب يصل لـ 4700 جنيه.. القوى العاملة تقبل طلبات وظائف جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبى العمل على 43 فرصة عمل بشركة الأهرام للمشروبات بالمنطقة الصناعية الأولى، براتب يتراوح من 2050 وحتى 4731 جنيها.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في بيان، أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن المهن المطلوبة، عبارة عن 5 فنيين تبريد براتب 3575 جنيها، و7 عمال منفذين براتب 2368 جنيها وذات خبرة من سنة إلى 5 سنوات، على أن يترواح عمر المتقدم من 25 إلى 35 سنة وبمؤهل متوسط.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن الشركة تطلب 6 مدراء فرع درينكز مؤهل عال ذات خبرة 6 سنوات براتب 4731 جنيها، و6 عمال إنتاج بالمصنع، و10 عمال مخازن مؤهل متوسط ذات خبرة 3 سنوات، على أن يترواح السن من 25 إلى 35 سنة براتب 2015 جنيها.

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وأوضحت الوزارة، أن الشركة تطلب أيضا، 8 سائقين مؤهل متوسط براتب 2211 جنيها، فضلا عن سائق كلارك خبرة 3 سنوات والسن من 26 إلى 40 سنة براتب 3711 جنيها.

من جانبه أكد فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء، وحتى استيفاء العدد المطلوب ، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر خلال شهر رمضان، ما عدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.