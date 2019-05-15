"قومي الطفولة": اتخاذ إجراءات قانونية ضد إعلانات مسيئة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذه إجراءات من شأنها التصدي لظاهرة انتهاك حقوق الطفل في الأعمال والإعلانات الدرامية التي يتم عرضها في شهر رمضان الكريم، وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات على خط نجدة الطفل.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان اليوم الأربعاء، إن خط نجدة الطفل "16000" التابع للمجلس استقبل عدداً من الشكاوى والبلاغات خلال شهر رمضان، تفيد بظهور الطفل في بعض الإعلانات بصورة مسيئة، حيث تلقى خط نجدة الطفل عدداً من الشكاوى والبلاغات تطالب بوقف إعلان لأحد المستشفيات المتخصصة في علاج الحروق، يتضمن مشهدا لنشوب حريق في منزل وإصابة طفلة بحروق أدت الى وفاتها، مما جعل الأطفال يصابون بالخوف والرعب من هذه المشاهد، كما أطلق عدداً من أولياء الأمور عليه إعلان "الهلع" بما يحتويه من استغلال الطفلة بشكل مسيء كفكرة للدعاية ويضر بمشاعر المشاهدين ويؤثر على الحالة النفسية للأطفال.

كما وصفت إحدى الأمهات هذا الإعلان أنه الأبشع ضمن الإعلانات التي شاهدناها بداية من شهر رمضان، قائلة:" وفاة طفلة يوم ميلادها بهذه الطريقة هو أمر مؤذي لمشاعرنا ولنفسية أطفالنا مطالبة المجلس بوقف إذاعته"، بحسب البيان.

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وأضافت العشماوي، أن خط نجدة الطفل تلقى أيضاً خلال الشهر الكريم، عدداً من الشكاوى والبلاغات تطالب بوقف إعلان "للملابس الجاهزة" يظهر فيه الأطفال يؤدون حركات وإيحاءات غير أخلاقية الأمر الذي يؤثر سلباً على سلوكيات الأطفال، حيث قالت إحدى أولياء الأمور في بلاغها لخط نجدة الطفل "أننا نعلم أولادنا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية نحو حماية أطفالنا من التحرش فكيف يظهر الطفل بهذا الشكل، فيما وصفت إحدى الأمهات هذا الاعلان "أنه أبشع إعلان بما يتضمن استغلال الطفل ويحتوى على مشاهد سيئة تهدم كل ما نعلمه لأطفالنا من سلوكيات إيجابية مناشدة المجلس بوقف إذاعة هذا الاعلان".

وأكدت "العشماوي" أن المجلس قام على الفور باتخاذ إجراءات سريعة لوقف اذاعت هذه الاعلانات حرصاً على مستقبل الأطفال ووقفاً لسلسة الانتهاكات التي يتعرضون لها، حيث تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب النائب العام، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذين الواقعتين في ضوء ما تنطوي عليه من إساءة لكرامة وحقوق الأطفال، مشيرةً إلى انها مخالفة للمادة (89) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف فضلا عما تتضمنه هذه المصنفات من تعريض الطفل للخطر، وفق حكم المادة (96) من ذات القانون.

وناشدت "العشماوي" جميع وسائل الإعلام بمراعاة عدم إذاعة أي مواد إعلامية تتضمن انتهاك لحقوق الطفل، مشددةً أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها أو ترد للمجلس عن طريق خط نجدة الطفل "16000"، حرصاً على حقوق الطفل المصري.