الصحة تكشف حقيقة استبدال الممرضات المصريات بأجنبيات في منظومة التأمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول استغناء وزارة الصحة عن الممرضات المصريات واستبدالهن بأخريات أجنبيات في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة غير صحيح

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لن يتم الاستغناء عن الممرضات المصريات واستبدالهن بأخريات أجنبيات في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُوضحةً أن الهدف من استقدام ممرضات أجنبيات هو رفع كفاءة أطقم التمريض المصرية وتدريبها على معايير الجودة العالمية، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب الممرضات.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تقوم بتنظيم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل الأطقم الطبية بالمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية تمهيداً لتطبيق أنظمة الجودة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بما سينعكس على الخدمة الطبية التي ستقدم للمواطنين، فضلاً عن الارتقاء بالمستوى الصحي في مصر، لافتةً أيضاً إلى أن المنظومة الجديدة ستشهد ارتفاعاً في أجور الأطباء وأطقم التمريض حتى تنافس نظائرهم في مستشفيات القطاع الخاص.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).