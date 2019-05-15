البعثات: منح دراسية من الحكومة اليابانية للمرحلة الجامعية الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من المنح الدراسية مقدمة من حكومة اليابان MEXT.

وقالت البعثات، في بيان لها، تتيح الحكومة اليابانية عدد من المنح للمرحلة الجامعية الأولى، لمنح درجة البكالوريوس في مجالات عديدة.

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وتابعت البعثات، حددت السفارة اليابانية بالقاهرة يومي 29، 30 مايو الحالي، لاستقبال الطلبات يدويا بمقر السفارة بكورنيش المعادي، على أن يكون استقبال الطلبات بالبريد الإلكتروني حتى 30 مايو.

وأضافت، يمكن الاطلاع على الشروط وطريقة التقديم والحصول على استمارة التقدم من خلال الموقع الإلكتروني: http://www.eg.emb-japan.go.jp/e/study/index.htm

مشيرة إلى أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.