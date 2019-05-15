الأوقاف تنفي إلغاء مسابقات تحفيظ القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة الأوقاف مسابقات تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مسابقات تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد، وأن الوزارة مستمرة في دعم هذه المسابقات بهدف تشجيع المزيد من الشباب للإقبال على حفظ كتاب الله، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب الرأي العام.

وأشارت الوزارة، إلى أن دورها لا يقتصر على دعم مسابقات تحفيظ القرآن الكريم المحلية فقط، بل تقوم بتنظيم مسابقات عالمية بشكل سنوى، وبجوائز نقدية تصل إلى أكثر من مليون جنيه، لافتةً أيضاً إلى توسع الوزارة في فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمقارئ، والمدارس القرآنية التي تزيد عن ٨٠٠ مدرسة قرآنية، وكذلك افتتاح مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بمختلف محافظات مصر.

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وأشارت الوزارة إلى أن يوم الجمعة الماضية شهد توزيع جوائز لعدد٨٧٥ من حفظة القرآن بالأقصر، فضلاً عن أنه سيتم توزيع جوائز أخري، يوم الجمعة القادمة، فى حلوان، لافتةً أيضاً إلى أنه يتم إقامة حفلات تكريم لحفظة القرآن الكريم فى المديريات الإقليمية بشكل يومي.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.