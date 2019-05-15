ماذا يحدث عندما يتعطل تابلت طالب أولى ثانوي في منتصف زمن الامتحان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه في حالة حدوث أي عطل طارئ بجهاز "التابلت" الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، خلال الامتحان، يحرر الملاحظين محضرًا بالحالة وأسبابها، ضمانًا لحق الطالب.

وأوضح حجازي، في تصريح لمصراوي، أن هناك بعد الآليات القانونية التي وضعتها الوزارة للتعامل مع حالات تعطل أجهزة "التابلت"، موضحًا أنه من بين تلك الإجراءات، امتحان الطالب ورقيًا بعد التأكد من توقف جهازه عن تشغيل الامتحان، أو التعامل وفق ما كان يحدث في الامتحانات الورقية حال فقدان بعض أوراقها بحساب متوسط الدرجات في جميع المواد.

وأكد حجازي، أنه في كل الحالات، لن يضار الطالب، فالوزارة تضع مصلحته نصب عينها.

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وطالب حجازي، طلاب الصف الأول الثانوي بالتأكد من سلامة أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، ومراجعتها مع أخصائيي التطوير التكنولوجي بمدرستهم، وكذلك شحن الجهاز جيدًا قبل الذهاب إلى الامتحان، مؤكدًا أن الصف الأول الثانوي سنة نقل عادية لا تضاف درجاتها للمجموع التراكمي للمرحلة الثانوية وبالتالي لا داعي للقلق.

وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي، يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو 2019، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.

وتعقد الوزارة الامتحان إلكترونيًا بـ1700 مدرسة حكومية مجهزة تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية، فيما تعقده ورقيًا بـ500 مدرسة فقط لم تكتمل بنيتها التكنولوجية بعد.