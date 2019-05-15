هل يتم تسريح موظفي الشهر العقاري بعد ميكنة الخدمات؟ الحكومة تجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تسريح الحكومة لموظفي مصلحة الشهر العقاري والمكاتب التابعة لها، بعد الانتهاء من عملية ميكنة الخدمات بها غير صحيح
وأوضح المركز الإعلامي في بيان له الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتسريح مُوظفي مصلحة الشهر العقاري بعد ميكنة الخدمات بها، موضحة أن ميكنة مكاتب الشهر العقاري تأتي في إطار سعى الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة بها تيسيراً على المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بقطاع الشهر العقاري.
وأشارت الوزارة إلى أن خطة تطوير وإعادة هيكلة قطاع الشهر العقاري تتضمن تطوير العديد من مكاتب الشهر العقاري سواء من ناحية البنية الإنشائية والتجهيزات، أو من حيث ميكنة الخدمات.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع المحافظة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
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