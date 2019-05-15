الحكومة تكشف حقيقة تداول حلوة صينية بالأسواق تُسبب جلطات دم للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية، حول انتشار حلوى صينية بالأسواق، تسبب جلطات الدم للأطفال.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له الأربعاء، أن وزارة الصحة أكدت عدم تداول أي حلوى ضارة بالأسواق سواء صينية أو غيرها، مشددة على أن كافة المنتجات المتداولة بالأسواق المصرية، سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية.