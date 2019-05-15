الجوازات تواصل تسهيل خدماتها لكبار السن- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، برئاسة اللواء مصطفى العدوي مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته.
وجاء ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
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