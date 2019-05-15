"الجنايات" تُجدد حبس 9 متهمين بالانضمام لـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 9 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، على خلفية اتهامهم بالانضمام لـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري في مصر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتارية أيمن القاضي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.