"الأمن العام": ضبط 209 قطعة سلاح وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 209 قطعة سلاح ناري، و184 قضية مخدرات، و278 دراجة نارية مخالفة، و24363 مخالفة مرورية، و1104 مخالفة مرافق، و37 قضية مصنفات، وتنفيذ 80151 حكم قضائي متنوع.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ويشارك في الحملات الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي.