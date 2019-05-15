بطريقة "الشطة".. سقوط عاطل متهم بسرقة "توكتوك" في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة القطامية، في ضبط عاطل سرق توك توك بعد إلقاء مسحوق الشطة في وجه صاحبه بمنطقة القطامية.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم استغاث بهم سائق توك توك، مصاب باحمرار بالعينين"، وقرر بأنه حال سيره بشارع النصر دائرة القسم مستقلاً مركبة توك توك قيادته استوقفه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) بدعوى توصيله لمنطقة مساكن المحمودية دائرة القسم، وفور وصولهما استولى منه على مركبة التوك توك قيادته كرهاً عنه عقب إلقاء مسحوق (شطة) على وجهه محدثاً إصابته المشار إليها، وفر هارباً .

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وقامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهم وأمكن ضبطه وتبين أنه عاطل عمرة 24 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين مطلوب التنفيذ عليه في قضية ترويج عمله والمقضي عليه فيها بالسجن 7 سنوات، حال استقلاله الدراجة النارية المستولى عليها، وبحوزته كيس بداخله مسحوق" شطة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبسؤال المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة.