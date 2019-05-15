إحباط محاولة تهريب 10 آلاف نصل سلاح في ميناء السخنة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت إدارة شرطة موانئ السويس، في إحباط محاولة تهريب 10 آلاف نصل سلاح "كتر" داخل حاوية واردة من الخارج بميناء العين السخنة.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم 10 آلاف نصل سلاح "كتر"، بداخل حاوية مشمولها (مستلزمات إنتاج مصنوعات جلدية) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء العين السخنة، لصالح إحدى شركات المصنوعات الجلدية ملك شخص "محدد"، وغير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها.

وبمواجهة المفوض من قبل صاحب الشأن "مستخلص جمركي" أقر بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحتويه الرسالة من مضبوطات محظور استيرادها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.