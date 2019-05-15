ضابط مفصول ونجل برلماني يسلمان أنفسهما للشرطة بتهمة قتل "الطفل يوسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

بعد تأييد الحكم بسجن المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، سلم المتهمان الهاربان أنفسهما إلى قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، وفق مصادر أمنية لمصراوي.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين الماضي، متهمين هاربين، بالسجن 7 سنوات، في إعادة محاكمتهما على خلفية اتهامهما بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وتقدم دفاع المتهمين الهاربين "طاهر. أ" و"خالد. ع" بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهما في القضية.

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وقضت المحكمة مايو 2018 بمعاقبة 3 متهمين - بينهم هاربان - بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرأت المتهم الرابع.

كانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان (ضابط شرطة مفصول، ونجل برلماني).

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يوسف العربي قُتل برصاصة بالخطأ انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين.