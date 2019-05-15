ضبط هارب من ليمان أبى أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011 بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط سجين هارب من ليمان أبوزعبل، حال تردده على محل إقامته بجنوب سيناء .

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من السجون.

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كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، أفادت تواجد ( أحد الأشخاص – 69 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر " هارب من ليمان أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في قضية مخدرات" بالمنطقة محل إقامته.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافه وضبطه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .