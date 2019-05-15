محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط سجين هارب من ليمان أبوزعبل، حال تردده على محل إقامته بجنوب سيناء .
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من السجون.
كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، أفادت تواجد ( أحد الأشخاص – 69 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر " هارب من ليمان أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في قضية مخدرات" بالمنطقة محل إقامته.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافه وضبطه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط هارب من ليمان أبى أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011 بجنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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