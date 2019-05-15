السجن المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بالسرقة بالإكراه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري، وخالد مرعي رشوان، وأمانة سر أشرف جابر. واستندت النيابة للمتهمين "ش. أ، م. م، ب. ر"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "ع. ع" بطريق الإكراه، بأن أشهروا بوجهه سلاح ناري مطلقين عياراً ناريا لإرهابه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وشلوا مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات.

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