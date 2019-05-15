مصر | حملات مرورية تضبط 30 سائقا مخمورا أعلى الطرق في نهار رمضان

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واصلت الإدارة العامة للمرور مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 5208 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2081 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.