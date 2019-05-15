مصر | بـ"عربية مرسيدس".. رجل أعمال يقتل محاسبا بالخطأ في المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"عربية مرسيدس".. رجل أعمال يقتل محاسبا بالخطأ في المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم رجل أعمال وصاحب محلات للأسلحة النارية والذخائر على قتل محاسب عن طريق الخطأ، إثر اصطدامه بسيارته، بمنطقة المهندسين، وتحفظت الأجهزة الأمنية عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ، بمنطقة المهندسين، دائرة القسم.

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وانتقل الرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم العجوزة، والقوة المرافقة له، وتبين أنه حال سير "محمد.ف"، رجل أعمال وصاحب محلات للأسلحة النارية والذخائر بالسيارة ملكه مرسيدس سوداء اللون بتقاطع شارع سوريا مع شارع شهاب، اصطدم بـ "أحمد.ق" 51 سنة، محاسب، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتحفظت القوات برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، على رجل الأعمال، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتوصلت التحريات إلى أن قائد السيارة كان يسير بسرعة زائدة ما تسبب في وقوع الحادث.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.