مصر | سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها أجزاء بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها أجزاء بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فى قبضة أجهزة الأمن، عناصر تشكيل عصابي بكفر الشيخ تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات وتقطيعها وبيعها أجزاء.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام 7 أشخاص (لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وتقطيعها وبيعها.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمكن ضبطهم وبحوزتهم ( طبنجة، وعدد 5 طلقات نارية من ذات العيار، 2قطعة سلاح أبيض عبارة عن "خنجر، مطواة"، 2 مفتاح ربط، عدد 4 مفك، بنزة، 3 مفتاح لقمة، حبل، كونتاك سيارة بالمفتاح الخاص به ).

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال إرتكاب جرائم سرقات السيارات، وقيامهم بإرتكاب

( 5 حوادث سرقات سيارات بدائرتى قسمى " أول وثان كفر الشيخ " ) وإستخدام الأسلحة المضبوطة فى الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن سيارة وأجزاء باقى السيارات المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوباشرت النيابة العامة التحقيقات.