مصر | سقوط هارب من ليمان أبو زعبل.. و"الجوازات" تسهل الإجراءات لكبار السن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط هارب من ليمان أبو زعبل.. و"الجوازات" تسهل الإجراءات لكبار السن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، سجين هارب من ليمان أبو زعبل حال تردده على محل إقامته بجنوب سيناء.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء تواجد ( أحد الأشخاص – 69 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر " هارب من ليمان أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة السجن لمدة 10 سنوات فى قضية مخدرات " ) بالمنطقة محل إقامته.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية برئاسة اللواء مصطفى العدوى مساعد وزير الداخلية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.