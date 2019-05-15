مصر | "الأمن العام" يصادر 209 قطع أسلحة نارية وينفذ 80 ألف حكم قضائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يصادر 209 قطع أسلحة نارية وينفذ 80 ألف حكم قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 209 قطع أسلحة نارية، 184 قضية مخدرات، 278 دراجة نارية مخالفة، 24363 مخالفة مرورية، 1104 مخالفة مرافق، 37 قضية مصنفات، وتنفيذ 80151 حكما قضائيا متنوعا.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يشار إلى أنه يشارك فى الحملات الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعى الامن العام والامن المركزى.