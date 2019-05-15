مصر | 13 يونيو.. استئناف "عكاشة" على حكم إلزامه بزيادة أجر خادمة ابنه

حددت محكمة استئناف أسرة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 13 يونيو المقبل لنظر الدعوى المقدمة من مطلقة الإعلامي توفيق عكاشة والتي تطالبه فيها بزيادة أجر خادم لابنها يوسف توفيق.

تعقد برئاسة المستشار صالح عبد السلام وعضوية المستشارين إيهاب سرحان وأسامة بيومي وأمانة سر محمد أحمد.

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كانت رضا السيد المذيعة بقطاع الإذاعة قد أقامت دعوى ضد مطلقها توفيق عكاشة تطالبه بدفع أجر خادم لابنها يتناسب مع حالة المدعي عليه وقضت محكمة أول درجة بإلزامه بدفع مبلغ ألفان جنيه.

قدمت المدعية استئناف على الحكم الصادر وطالبت بزيادة المبلغ ليتناسب مع متطلبات المعيشة ونظرا لثراء المستأنف ضده حيث أنه يعمل مذيعا بقناة الحياة الفضائية ويتقاضى منها راتب قدره 600 ألف جنيه شهريا بالإضافة لامتلاكه آلاف الأفدنة الزراعية ومزارع متخصصة لتربية الخيول العربية كما هو ثابت بالأوراق والتحريات.

وقدم الإعلامي استئناف على الحكم بتخفيض المبلغ، وقررت المحكمة تحديد الجلسة سالفة الذكر؛ لإعادة الإعلان وعرض الصلح.