مصر | الأمن يداهم 6 مراكز طبية وهمية بدون ترخيص في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يداهم 6 مراكز طبية وهمية بدون ترخيص في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على القائمين على إدارة 6 مراكز طبية وهمية بمنطقة المرج تعمل بدون تراخيص.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير ظهورالعديدمن المراكزالطبية( غيرالمرخصة) وإدارتها بمعرفةغيرالمتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض(السمنةوالنحافة، سوءالتغذية العلاجية، صعوبات التعلم، تأخرالنطق والكلام، التجميل وتنسيقالقوام.. وغيرها ] بمنطقةالمرج.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية بوزارةالصحة تممداهمةالمراكز( الوهمية) المتحرى عنها بعدة أموريات أسفرت عن ضبط القائمين على هذا النشاط المؤثم.