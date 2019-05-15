مصر | القبض على موظف لتزويره المحررات الرسمية بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على موظف لتزويره المحررات الرسمية بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع المخدرات والجريمة المنظمة، موظفا زراعيا بكفر الشيخ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في الحصول على تأشيرات دخول لدول مختلفة وتهريب عملائه من الشباب بطرق غير مشروعة مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (موظف زراعى، ومقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفرالشيخ)؛ بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سفارات الدول العربية والأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على تأشيرات دخول تلك الدول وتهريب عملائه من الشباب مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ تمكنت الإدارة من إستهداف المتهم.

وبتفتيشه مسكنه عثر على جهاز حاسب آلى (لاب توب ) بطابعة ألوان خاصة بتشغيله.، (13) قالب لأختام مقلدة لجهات مختلفة " هيئات – مكاتب – مدارس – توكيل ملاحى"، (67) بصمة لخاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة – يستخدمها المتهم المذكور فى مهر المستندات الرسمية والعرفية من خلال وسيط كربونى، (24) بصمة لخاتم (سفر ووصول منسوبة لإحدى الجهات، معاهد تعليمية، كود رقمى للكليات، أختام مراكب وسفن تجارية أجنبية، أختام لأحد الموانى، توكيلات ملاحية، مصايد) جميعها مقلده.

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كما عثر بمسكنه على مجموعة كبيرة من الطوابع البريدية المقلدة،مبلغ مالى قدره تسعة وأربعون ألف ومائة جنيهًا مصريًا من متحصلات نشاطه الإجرامى، وكذا ورقة مالية من فئة المائة جنيه مقلده،هاتف محمول، بفحصه تبين أنه يحوى صورة ضوئية لمستندات رسمية وعرفية مزورة.

وبمواجهة المتهم بما أكدته التحريات أقر بصحتها وبحيازته للمضبوطات ومزاولته لنشاط تزوير المحررات الرسمية والعرفية بإستخدام جهاز حاسب آلى (لاب توب) والطابعة الخاصة بتشغيله، وكذا تقليد الأختام الحكومية من خلال وسيط كربونى وترويجها على عملائه، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على سفارات الدول العربية والأجنبية بالبلاد وتهريب الشباب بطرق غير مشروعة ببيانات ومهن مغايره للحقيقة بزعم كونهم من أطقم مراكب الصيد والشحن والتجارية فى مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

