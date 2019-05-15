مصر | وزراء الداخلية العرب: نؤيد كافة الإجراءات السعودية لصد هجمات المليشيات الحوثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء الداخلية العرب: نؤيد كافة الإجراءات السعودية لصد هجمات المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، باستنكار شديد وشجب بالغ الهجوم الإرهابي الذي استهدف به الحوثيون محطتي ضخ بترولي بمنطقة الرياض.

وأدانت الأمانة العامة، بكل حزم هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يكشف توقيته بما لا يدع مجالا للشك الولاءات الحقيقية للمليشيات الحوثية، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.