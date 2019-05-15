مصر | إحباط تهريب 10 آلاف سلاح "كتر" داخل حاوية بميناء العين السخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب 10 آلاف سلاح "كتر" داخل حاوية بميناء العين السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة شرطة موانئ السويس، عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية فى ضبط (10.000 –عشرة آلاف نصل سلاح "كتر"، بداخل حاوية مشمولها (مستلزمات إنتاج مصنوعات جلدية) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء العين السخنة، لصالح إحدى شركات المصنوعات الجلدية ملك شخص "محدد"، وغير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها.

وبمواجهة المفوض من قبل صاحب الشأن "مستخلص جمركى" أقر بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحتويه الرسالة من مضبوطات محظور استيرادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.