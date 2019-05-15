مصر | بعد هروب عامين.. المتهمان بقتل "يوسف العربي" يسلمان نفسهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هروب عامين.. المتهمان بقتل "يوسف العربي" يسلمان نفسهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم المتهمان الهاربان في قضية قتل الطفل "يوسف العربى" بميدان الحصرى بأكتوبر، نفسهما بعد عامين من هروبهما، للأجهزة الأمنية.

والمتهمان هما خالد أحمد عبدالتواب، طالب ونجل برلماني، وطاهر محمد أبوطالب، ضابط شرطة مفصول.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المعتقدة بالتجمع الخامس أيدت حكم السجن 7 سنوات وطالب بإعادة إجراءات محاكمة المتهمين خالد أحمد عبدالتواب، طالب، وطاهر محمد أبو طالب، ضابط مفصول في قضية مقتل الطفل "يوسف العربي".

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وقضت المحكمة فى مايو 2018 بمعاقبة 3 متهمين - بينهم اثنين هاربين، بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرأت المتهم الرابع.

وكانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان (ضابط شرطة ونجل برلماني).

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يوسف العربي قُتل برصاصة بالخطأ انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين.