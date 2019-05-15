أخبار مصر | السفير سعيد هندام يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الجبل الأسود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير سعيد هندام يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الجبل الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم السفير سعيد هندام، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية الجبل الأسود للرئيس "ميلو دجوكانوفيتش"، والذي اهتم بالإعراب عن التقدير للدور الذى يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مصر، وكذا للسياسة الخارجية المصرية كعامل دافع للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعرب الرئيس "دجوكانوفيتش" عن اهتمامه بإعطاء دفعة قوية للمشاورات السياسية بين البلدين فيما يتعلق بموضوعات مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام الدائم والعادل والاستقرار فى الشرق الأوسط وفى منطقة البلقان.

وأعرب "دجوكانوفيتش" أيضا عن تقديره للدور البناء الذى تقوم به الشركات المصرية فى جمهورية الجبل الأسود، لاسيما أن مصر تعد أكبر مستثمر أجنبي فى البلاد بإجمالي استثمارات بلغت 1.1 مليار يورو، منوهاً بضرورة دفع العلاقات التجارية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد السفير هندام على أهمية دعم العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، وتعزيز التواصل بين الشعبين.