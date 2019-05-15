أخبار مصر | الحكومة تنفي ١٠ شائعات في ٦ أيام (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ١٠ شائعات في ٦ أيام (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعاتخلال الفترة (من 9 حتى 15 مايو 2019‏).

Advertisements

حيث نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية خلال عيد الفطر المبارك، كما نفى المركز ما تثير حول طرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع.

ونفى المركز الاعلامي ما تردد حول إجبار الطلاب على شحن التابلت برصيد 100 جنيه قبل دخول الامتحان، كما نفي ما اثير حول عودة الثانوية العامة بنظام العام الواحد بداية من عام2020، ونفى المركز ايضا ما تداول حول تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ونفى المركز الإعلامي ما اثير حول فرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، كما نفي ما تردد حول استبدال الممرضات المصريات بأجنبيات في منظومة التأمين الصحي الجديدة، ونفى ما تداول حول انتشار حلوى صينية بالأسواق تسبب تجلطات الدم للأطفال كما نفي ما اثير حول تسريح موظفي مصلحة الشهر العقاري بعد ميكنة الخدمات بها ونفي ايضا ما تداول حول إلغاء وزارة الأوقاف مسابقات تحفيظ القرآن بالمساجد.