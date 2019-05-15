أخبار مصر | الحكومة تنفي إجبار الطلاب على شحن التابلت بـ100 جنيه قبل الامتحان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي إجبار الطلاب على شحن التابلت بـ100 جنيه قبل الامتحان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول إصدار وزارة التربية والتعليم تعليمات لطلاب الصف الأول الثانوي بشحن شريحة التابلت بـرصيد قيمته 100 جنيه قبل الامتحان لاستخدامها في حالة حدوث أي مشكلة بشبكة الإنترنت بالمدارس أثناء الامتحان.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم تعليمات لطلاب الصف الأول الثانوي بشحن شريحة التابلت بـأي مبلغ مالي قبل الامتحان، مُوضحةً أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستتم بشكل إلكتروني وبصورة آمنة على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الانترنت، وشددت الوزارة على أن كل ما يُثار شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور مع اقتراب موسم الامتحانات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).