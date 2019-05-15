أخبار مصر | تعرف على حقيقة عودة الثانوية العامة لنظام العام الواحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة عودة الثانوية العامة لنظام العام الواحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بعودة شهادة الثانوية العامة بنظام العام الواحد بداية من عام 2020 على أن يتم اعتبار الصف الثاني الثانوي سنة "نقل" وليس ثانوية عامة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا نية لعودة نظام الثانوية العامة بنظام العام الواحد، وأن الوزارة مستمرة في تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي على طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي كما هو دون إحداث أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب مرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور.

وأكدت الوزارة استمرار اعتبار الصفين الثاني والثالث الثانوى سنوات تراكمية لمجموع الثانوية العامة مما يتيح للطالب أكثر من فرصة لتحسين المجموع، حيث يمتحن الطالب 4 امتحانات فى الصف الثانى الثانوي في كل مادة دراسية مقررة عليه، ويحصل على أعلى درجات امتحانين فيهما، وفى الصف الثالث الثانوي نفس الأمر يؤدى 4 امتحانات لاختيار أفضل درجات امتحانين، بحيث يلتحق بالجامعة بمجموع درجات أعلى 4 امتحانات فى الصفين الثانى والثالث الثانوي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273)