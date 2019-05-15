أخبار مصر | "الوزراء": لا صحة لتغيير جدول امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء": لا صحة لتغيير جدول امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعديل وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم صحة تغيير موعد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وأن امتحانات هذه السنة الدراسية ستُعقد في مواعيدها المقررة وفقاً للجدول المعلن خلال الفترة من (8 يونيو- 3 يوليو ) 2019 دون إحداث أية تغييرات، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة مع اقتراب موسم الامتحانات.

وفي إطار استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2018-2019)، فإنه تم إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، وذلك من يوم السبت الموافق 11 مايو 2019، على أن يتم إرسالها إلى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات والتي بدورها سترسلها إلى المدارس الثانوية ليتم تسليمها إلى الطلاب.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).