أخبار مصر | حقيقة استبدال الممرضات المصريات بأجنبيات في منظومة التأمين الصحي الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة استبدال الممرضات المصريات بأجنبيات في منظومة التأمين الصحي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول استغناء وزارة الصحة عن الممرضات المصريات واستبدالهن بأخريات أجنبيات في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لن يتم الاستغناء عن الممرضات المصريات واستبدالهن بأخريات أجنبيات في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُوضحةً أن الهدف من استقدام ممرضات أجنبيات هو رفع كفاءة أطقم التمريض المصرية وتدريبها على معايير الجودة العالمية، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب الممرضات.

كما أشارت الوزارة، إلى أنها تقوم بتنظيم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل الأطقم الطبية بالمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية تمهيداً لتطبيق أنظمة الجودة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بما سينعكس على الخدمة الطبية التي ستقدم للمواطنين، فضلاً عن الارتقاء بالمستوى الصحي في مصر، لافتةً أيضاً إلى أن المنظومة الجديدة ستشهد ارتفاعاً في أجور الأطباء وأطقم التمريض حتى تنافس نظائرهم في مستشفيات القطاع الخاص.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02)