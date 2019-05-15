أخبار مصر | حقيقة انتشار حلوى صينية بالأسواق تسبب تجلطات الدم للأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة انتشار حلوى صينية بالأسواق تسبب تجلطات الدم للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار حلوى صينية بالأسواق المصرية تسبب الخمول وتجلطات وتكسر بالدم عند الأطفال.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي حلوى ضارة بالأسواق سواء صينية أو غيرها، وأن كافة الحلوى المتداولة بالأسواق المصرية سليمة وآمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة والذعر بين المواطنين.

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وأكدت الوزارة أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة لها لم ترصد بيع أو تداول أي حلوى ضارة بالصحة بأي من أماكن عرضها سواء بالصيدليات أو بمحلات السوبر ماركت.

وفي سياق آخر، شددت الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية علي التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة، و سحب عينات من الأغذية بالأسواق وتحليلها بالمعامل المركزية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).