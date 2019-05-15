أخبار مصر | عاجل.. بيان من الحكومة بشأن حقيقة طرح أراض للأفراد بالعاصمة الجديدة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع خلال الفترة المقبلة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة أنه لا نية لطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام البيع للأفراد خلال الفترة المقبلة, وإنما سيتم طرح أراض للشركات والمطورين العقاريين فقط بنظام البيع والشراكة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

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وأشارت الشركة أنها لا تستهدف طرح أي أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد خلال الفترة الحالية، وإن ما يتم طرحه هي أراضي للشركات العقارية وكبار المطورين العقاريين، وكذلك الجمعيات من أجل إنشاء وحدات سكنية وبيعها للمواطنين، حيث أن مدة تنفيذ أى مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء لجمعية أو شركة 4 سنوات، ومن لم يلتزم بشروط شركة العاصمة يتم سحب قطعة الأرض فوراً وإلزام المطور أو الجمعية برد الأرض لشركة العاصمة الإدارية.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، مُضيفةً أنها تستهدف كافة شرائح المواطنين للسكن بها، حيث ستستوعب 5 ملايين نسمة خلال الأعوام المقبلة.

وفي النهاية، ناشدت الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.