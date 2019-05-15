أخبار مصر | عاجل.. حقيقة رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية خلال عيد الفطر

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية قبيل حلول عيد الفطر المبارك لارتفاع معدل إقبال المواطنين عليها.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية قبيل عيد الفطر المبارك، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

وفي نفس السياق, أشارت الوزارة إلى استعدادها التام لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث سيتم الدفع بـقطارات إضافية خلال فترة العيد معظمها تربط بين «القاهرة - أسوان» و«إسكندرية - أسوان»، هذا إلى جانب تشكيل لجان للمرور المفاجئ على العاملين، للتأكد من انتظامهم في أثناء أوقات العمل، خلال موسم العيد والمتابعة الدقيقة لسير القطارات والإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري, مناشدةً المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (15047).