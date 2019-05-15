أخبار مصر | التفاصيل الكاملة.. السيسي يفتتح محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة.. السيسي يفتتح محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الملجم والمار أعلى نهر النيل والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أعرض كوبري في العالم ويعد محور روض الفرج، جزءًا من محور الزعفرانة مطروح ومحور الضبعة وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

كما افتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس عددا من الكباري، ومنها كوبري الشهيد نقيب أحمد حافظ، وكوبري المقدم شهيد أحمد أبو النجا، وتقاطع محور الشهيد مع محور المشير، وامتداد محور المشير، وأعمال تطوير وتوسعة محور الشهيد، كوبري الفنجري، والطريق الدائري، وكذلك أعمال توسعة وتطوير طريق القاهرة السويس".

وشارك في الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس شريف إسماعيل مستشار الرئيس للمشروعات القومية، وبعض الوزراء المعنيين.

وشاهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًّا بعنوان شرايين الأمل استعرض خلاله عددا من المشروعات القومية في العديد من المجالات لتحقيق التنمية المصرية وخاصة في مجال الطرق والكباري والمحاور.

ومن جانبه رحب المهندس محمد محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب بالتحية والشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي على النهضة الشاملة التنموية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس.

كما استعرض رئيس المقاولون العرب خطوات العمل لكوبري تحيا مصر وكيفية مواجهة التحديات والتغلب عليها والالتزام بالجداول الزمنية، مستعرضا أيضا مكونات كوبري تحيا مصر وكيفية تنفيذ الأعمال والمشروع بأعلى كفاءة.

ومن جانبه رحب اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح صرح كبير من المشروعات القومية.

كما استعرض رئيس الهيئة الهندسية عددا من مشروعات الطرق والكبارى من تنفيذ الهيئة ومحور تحيا مصر، مؤكدا أنه تم اختيار يوم افتتاح كوبري تحيا مصر ليتزامن مع ذكرى نصر العاشر من رمضان، مضيفا أن محور تحيا مصر يستكمل محور الزعفرانة مطروح الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.

كما استعرض جهود تنفيذ محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، ومن جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم حل مسألة كبيرة جدا من خلال افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، مشيرا إلى أنه تم توفير في المال والجهد.

وقال الرئيس السيسي: "ضغطنا أنفسنا لكي يشعر الناس بالاستفادة من المحور الجديد لتيسير حركة والسيارات".

وتسلم المهندس محمد محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب من طلال عمر شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أعرض كوبري في العالم.

وتفقد الرئيس السيسي عقب الافتتاح وإزاحة الستار محور تحيا مصر وكوبري روض الفرج، والتقط السيسي الصور التذكارية مع الوزراء وكبار رجال الدولة والقائمين على المشروع..

وأبرز المعلومات عن المحور كالتالي:

- يعتبر مشروع محور روض الفرج أحد أهم المشروعات القومية في مجال المحاور الإستراتيجية التي تمر على نهر النيل.

- محور عرضي حر يربط شمال وشرق القاهرة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 39.

- يبلغ طوله 600 كيلو متر وتعمل به 22 شركة مقاولات بين شركات قطاع عام وقطاع خاص، ويشارك في تنفيذ أعمال مشروع محور روض الفرج 4 آلاف مهندس وفني وعامل.

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- سيكون محورا موازيا لمحور 26 يوليو مما يساعد على حل الأزمة المرورية، ويساهم في توفير 200 ألف لتر بنزين في اليوم.

- يربط مناطق شمال محور أبو بكر الصديق على ترعة الإسماعيلية بشرق القاهرة، كما يعد جزءًا من الطريق الحر من الزعفرانة ويربط الطريق الساحلي للبحر الأحمر من خلال طريق الجلالة الجديد.

- تكلفة مشروع محور روض الفرج تتخطى 5 مليارات جنيه، والمرحلة الثانية من المشروع تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، ويتكون المحور من اتجاهين و6 حارات مرورية بكل اتجاه ويشمل 31 مطلعًا ومنزلًا.

- الكوبري ينقسم إلى 3 أجزاء وهي: كوبري النيل الشرقي المعلق الذي يجري تنفيذه على عمودين بارتفاع 94 مترا، وكوبري النيل الشرقي ويعد من أكبر الكباري المعلقة عرضا في العالم، وكوبري النيل الغربي الذي تم إنشاؤه بنظام العربات المتحركة.

- يتم تنفيذ محور روض الفرج والكباري التي يتضمنها ليتحمل أوزانا تصل إلى 120 طنا.

- أول كوبري مُعلّق بهذه الضخامة يتم تنفيذه بأيدي مصرية، وتم تسجيل الكوبري الملجم في موسوعة جينيس، لكونه أعرض كوبري في العالم، كما يبلغ عرضه 64 مترا في المنتصف، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل التي يصل عرضها إلى 300 متر.

- من المستهدف مد محور "روض الفرج - الضبعة" حتى مدينة مطروح وسيدي براني وصولا إلى السلوم على الحدود الغربية مع ليبيا، كما يصل طول محور روض الفرج كاملًا حتى السلوم نحو 600 كيلومتر ويربط محور روض الفرج الزعفرانة والعين السخنة على البحر الأحمر حتى الضبعة على المحور الشمال.

- مراحل محور روض الفرج 3 مراحل هي:

الأولى: تبدأ من الطريق الدائري الإقليمي حتى طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي بطول 30 كيلو مترًا.

الثانية: من المشروع فتمتد من الكيلو 39 من طريق الإسكندرية الصحراوي حتى الطريق الدائري عند منطقة بشتيل.

الثالثة: من الطريق الدائري وتصل إلى منطقة شبرا.

ويحتوي على أعرض كوبري ملجم في العالم وسيتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمجرد الانتهاء بشكل كامل من المشروع، أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء في تنفيذ المشروع عام 2016.

كما يحتوي عند بدايته في منطقة الخلفاوي على 3 مطالع بينها مطلعان من كورنيش النيل وآخر من شارع سعد سليم بشبرا و3 منازل منها منزل يؤدي إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء ومنزلان لشارع دولتيان حتى كوبري أبو وافية أما في نهاية المحور عند الطريق الدائري فهناك 4 منازل و4 مطالع من الطريق الزراعي والجيزة وإمبابة وعند تقاطع المحور بطريق الإسكندرية الصحراوي يوجد منزل ومطلع.

ومحور روض الفرج يعتبر واحدا من أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة التي تم تنفيذها بمصر في عهد الرئيس السيسي وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تم إنشاء أرصفة زجاجية في مصر لأول مرة على جانبي المحور لتعطي لمسة جمالية إضافية بجانب تخصيص ممشى زجاجي على جانبي الكوبري، يستطيع المار عليه أن يرى النيل وهذا يعتبر مقصدا سياحيا جديدا، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المحور وعدم قصره على أنه محور للنقل.

وتم الانتهاء من أعمال الكهرباء والتشطيبات النهائية بالمشروع إضافة إلى إجراء 6 تجارب تحميل على الكوبري تمهيدا لافتتاحه كما يعمل حاليا في المشروع ما يقرب من 2000 عامل خاصة بعد انتهاء العمليات الإنشائية بالمشروع، وعمل ممشى على جانبي الكوبري بطول 540 مترًا، وتم تركيب ألواح من الصاج تجريبيا قبل أن يتم تركيب الزجاج المخصص للممشى.