أخبار مصر | "التعليم" تصدر بيانا هاما بشأن امتحان الصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تصدر بيانا هاما بشأن امتحان الصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحان الصف الأول الثانوي لهذا العام هو امتحان سنة نقل مثله مثل السنوات السابقة من حيث الأهمية والمطلوب هو النجاح إلى الصف الثاني الثانوي.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى لها أن امتحان هذا العام بنظام الكتاب المفتوح ويعتمد على اسئلة تقيس فهم نواتج التعلم، وأن امتحان هذا العام تم تصميمه في "مستوى الطالب المتوسط" و"أسلوب التصحيح" تم تصميمه لمراعاة أن الطلاب يخوضون هذه التجربة لأول مرة.



وأكدت الوزارة أنها جهزت ما يقرب من 1700 مدرسة حكومية بالبنية التحتية التقنية اللازمة، كي نقدم امتحان إلكتروني آمن على التابلت بدون الإعتماد على الشريحة أو الإنترنت. وأكدت الوزارة أنها جهزت ما يقرب من 1700 مدرسة حكومية بالبنية التحتية التقنية اللازمة، كي نقدم امتحان إلكتروني آمن على التابلت بدون الإعتماد على الشريحة أو الإنترنت. ولفتت إلى أن هناك حوالي 500 مدرسة مجهزة، ولكن ما تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي قررت الوزارة أن امتحاناتها ستكون ورقية هذا العام إلى حين إكتمال تجهيزها، بالاضافة الي أن طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات سوف يمتحنون ورقيًا.



وأشارت وزارة التربية والتعليم الي إن (تجربة امتحانات مارس + تجربة اختبار المنصة الالكترونية في مايو) ساعدت الوزارة علي أن تقر الحل الأمثل والذي سنطبقه في الـ 1700 مدرسة بدون الإعتماد على الشبكات في الوقت الراهن.