أخبار مصر | "التعليم" تصدر بيانا هاما بشأن امتحان الصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تصدر بيانا هاما بشأن امتحان الصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت الوزارة فى بيان صحفى لها أن امتحان هذا العام بنظام الكتاب المفتوح ويعتمد على اسئلة تقيس فهم نواتج التعلم، وأن امتحان هذا العام تم تصميمه في "مستوى الطالب المتوسط" و"أسلوب التصحيح" تم تصميمه لمراعاة أن الطلاب يخوضون هذه التجربة لأول مرة.
وأكدت الوزارة أنها جهزت ما يقرب من 1700 مدرسة حكومية بالبنية التحتية التقنية اللازمة، كي نقدم امتحان إلكتروني آمن على التابلت بدون الإعتماد على الشريحة أو الإنترنت.
ولفتت إلى أن هناك حوالي 500 مدرسة مجهزة، ولكن ما تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي قررت الوزارة أن امتحاناتها ستكون ورقية هذا العام إلى حين إكتمال تجهيزها، بالاضافة الي أن طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات سوف يمتحنون ورقيًا.
وأشارت وزارة التربية والتعليم الي إن (تجربة امتحانات مارس + تجربة اختبار المنصة الالكترونية في مايو) ساعدت الوزارة علي أن تقر الحل الأمثل والذي سنطبقه في الـ 1700 مدرسة بدون الإعتماد على الشبكات في الوقت الراهن.
وأضاف شوقي أنه إذا حدثت أي مشكلة فنية في مدرسة بعينها، سيعقد الإمتحان ورقيًا، لافتة الي أن الوزارة جهزت غرفة عمليات على مدار الساعة لحل أي مشاكل طارئة في أي مدرسة في مصر خلال فترة الامتحانات.
وطالبت الوزارة الطلاب بعدم الانشغال بكيفية وصول الامتحان إليكم سواءً كان ورقيًا أو على التابلت، والأهم هو عدم الإلتفات لأي جدل أو استنتاجات أو اسئلة فرعية أو إشاعات، والتركيز فقط على قراءة فصول المنهج (الترم الثاني فقط) في محاولة هضم وفهم المفاهيم نفسها بدلًا من حفظها وسيكون الامتحان مباشرًا ويسيرًا عليكم.