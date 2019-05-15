أخبار مصر | تصل لـ39 في القاهرة.. الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل طقس الساعات القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصل لـ39 في القاهرة.. الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل طقس الساعات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء الرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة والوجة البحري وشمال وجنوب الصعيد نهاراً معتدل ليلاً.

طقس الساعات القادمة

حيث حذر خبراء الأرصاد من قلة الرؤية بسبب الشبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد وخاصة الأماكن القريبة من المسطحات المائية، حيث ناشدت جميع قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر عند القيادة وتباع تعليمات المرور.

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وأضافت الهيئة من خلال بيان هام لها أنه سوف تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية، وأن الرياح سوف تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة البحرين

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فسوف تكون خفيفة معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح سطحية وكذلك البحر المتوسط، وتصل درجة الحرارة في القاهرة 39 درجة للعظمي وبينما الصغري 23 درجة.