أخبار مصر | قرار هام من التموين بشأن عدادات «الكهرباء والمياه والغاز».. ونشره بالجريدة الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام من التموين بشأن عدادات «الكهرباء والمياه والغاز».. ونشره بالجريدة الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية للحكومة المصرية بتاريخ 13 مايو 2019،قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور ” علي مصلحي” رقم 64 لسنة 2019، بشأن عدادات الكهرباء والمياه وكذلك الغاز الطبيعي.

وأوضح القرار الجديد أنه تضاف فقرة جديدة للمادة رقم ” 68″ من القرار الوزاري 382 لعام 1998، على أن يكون نصها كما سيتم الإشاره إليه في الفقر القادمة.

حيث نصت المادة الأولى من القرار الوزاري الصادر من التموين على: ” “ختم العدادات بخاتم مستدير قطره ثمانية ملليمترات به كلمة (كهرباء – مياه – غاز) دالة على عدادات كهربائية أو مياه أو غاز، على التوالي والرقم المسلسل للمفتش أو المختبر”.

نعرض على حضراتكم صورة من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية