أخبار مصر | وصول طرود ومهمات بترولية لميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول طرود ومهمات بترولية لميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة Ocean might قادمة من كوريا وعلى متنها عدد (10) طرود معدات ومهمات بترولية بوزن 91.3 طن لصالح بعض شركات البترول.

حيث تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات التجهيز الفني والإجرائي وتقوم الشركة الهندسية للشحن والتفريغ والنقل والتخزين بمخازن الهيئة تمهيدا لتحديد مسار لخروج الطرد من داخل الميناء حتى خروجها من البوابات المخصصة لخروج المهيئات بالتنسيق مع الشرطة و الجمارك بالميناء .

وشدد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى ومجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفتح مسارات معينة لخروج الطرود والتنسيق حتى وصولها وذلك لتسهيل عملية الخروج من الميناء وحفاظا على البنية التحتية.