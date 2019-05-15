أخبار مصر | تداول 336 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 336 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (21) سفينة وتم تداول (336) شاحنة بضائع و(101) سيارة حيث شملت حركة الواردات (162) شاحنة و(91) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (174) شاحنة بضائع و(10) سيارة.

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم وصول وسفر ثلاث سفن وهى امانة،الحرية2،النوى اكسبريس فيما غادر الميناء بالامس السفينة Ban Ivy كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا.