أخبار مصر | "السياحة" تدشن المرحلة الثانية من المنظومة الالكترونية للخدمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة" تدشن المرحلة الثانية من المنظومة الالكترونية للخدمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، المرحلة الثانية من المنظومة الالكترونية للخدمات المقدمة للشركات السياحية، وذلك في ضوء تطوير كافة الإجراءات التي تقوم بها الإدارات العامة بالقطاع وميكنة الخدمات التي يتم فيها التعامل مع الشركات بصورة مباشرة.

وتتمثل هذه المرحلة في ميكنة بعض الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للبرامج السياحية ومتابعة الأداء وهي استحداث الآلية الالكترونية الخاصة بتقديم كشوف الخدمات والمصادقات، وكذلك الإخطار عن البرامج السياحية وإخطار وصول مجموعات سياحية.

ومن جانبه أشار السيد مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة إلى أن إدارة البرامج السياحية بالقطاع ستستمر في تلقي كشوف الخدمات عن عام 2018 ورقياً، واعتباراً من 1 يونيه 2019 سيتم قبول كشوف الخدمات عبر الموقع الالكتروني، مؤكدا على أنه لن يعتد بعد هذا التاريخ بأية كشوف تُسلم للإدارة من خارج المنظومة الالكترونية.

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وفيما يخص الإخطار عن البرامج السياحية أوضح السيد مجدى شلبى أنه يتوجب على الشركات السياحية تسجيل بيانات البرامج السياحية المنفذة من جانبها وفقا للتفاصيل التي تم استحداثها في النوافذ الخاصة بالمنظومة الجديدة وهى (بيانات السائح - تفاصيل خط السير – المركبات السياحية – بيانات المرشد – بيانات السائق – فندق الإقامة)، وذلك اعتباراً من 1 يونيه 2019، مشيرا إلى أن الإدارة لن تتلقي أية إخطارات علي البريد الالكتروني وفقا لمجريات العمل السابقة.

وأضاف السيد مجدى شلبى أنه جاري العمل أيضا على تطوير منظومة التراخيص لتصبح إلكترونية، موضحا أن ذلك يأتي استكمالا لما قام به القطاع من عمل منظومة الكترونية تشمل كافة الأنظمة الالكترونية المعمول بها حاليا (trans.hajj.gov.eg) والتي كانت أولى مراحلها المنظومة الالكترونية للنقل السياحي، بالإضافة إلي استحداث كثير من التبويبات في تلك المنظومة والتي من شأنها تسهيل كافة الإجراءات على الشركات السياحية والتى يتم إضافتها تباعا.

تجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالموقع، فسوف يتم العمل علي المنظومة الجديدة من خلال حساب موحد لكافة الخدمات داخل قطاع الشركات السياحية ويتم إنشاء الحسابات الخاصة بالموقع بمعرفة الإدارة العامة للبرامج السياحية وذلك بطلب من الشركة يحمل صحة توقيع بنكي من الممثل القانوني للشركة.

وبالنسبة للشركات التي لديها حساب من قبل والمفعل من الإدارة العامة للنقل السياحي، لن تحتاج إلى عمل حساب جديد ويعتد بالحالي لكافة الخدمات.