انت الان تتابع السيسي: لو أجلنا المشروعات للفترة الثانية مكناش عملناها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استهدف في السنوات الأربع الماضية، إنجاز أكبر حجم من العمل في المشروعات القومية، مؤكدا أنه كان يقدر جيدا أن كل إنجاز يتم الانتهاء منه، هو توفير في الوقت والجهد والمال، فيما يخص التكلفة، بالإضافة للاستفادة من العوائد، وشدد في كلمته خلال افتتاح محور روض الفرج، اليوم، على أن "حجم الأموال اللي أنفقت في الخمس سنين اللي فاتوا، بدون مبالغة لو إحنا كنا انتظرنا لأي أسباب إننا نطلق هذه المشروعات خلال الفترة التانية اللي إحنا فيها الآن، أتصور أننا قد لا نستطيع أن نطلقها، مش هيبقى معانا نغطي التكلفة المالية للمشروعات ديه".
وأضاف أن محور روض الفرج طبقا للخطة كان من المفترض أن ينتهي "كمان شهرين تلاتة"، متابعا: "لكن إحنا ضغطنا نفسنا وقولنا إننا عايزين نحسس الناس في الوقت ده بالاستفادة من المحور الجديد، عشان ده بييسر الحركة في منطقة شبرا المزدحمة جدا"، مؤكدا أن المحور ساهم في حل مشكلة كبيرة جدا في حياة الناس واقتصادياتهم،
وأضاف أن محور روض الفرج طبقا للخطة كان من المفترض أن ينتهي "كمان شهرين تلاتة"، متابعا: "لكن إحنا ضغطنا نفسنا وقولنا إننا عايزين نحسس الناس في الوقت ده بالاستفادة من المحور الجديد، عشان ده بييسر الحركة في منطقة شبرا المزدحمة جدا"، مؤكدا أن المحور ساهم في حل مشكلة كبيرة جدا في حياة الناس واقتصادياتهم، من حيث الوقت والتكلفة. (اقرأ أيضا: السيسي يوضح أسباب الاستعجال في المشروعات: كانت هتكلفنا 3 أضعاف)
ومشروع محور روض الفرج يعد أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، ويبلغ طوله 600 كيلومتر. (للمزيد: محور روض الفرج في 14 معلومة)
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