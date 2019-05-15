انت الان تتابع السيسي: لو أجلنا المشروعات للفترة الثانية مكناش عملناها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استهدف في السنوات الأربع الماضية، إنجاز أكبر حجم من العمل في المشروعات القومية، مؤكدا أنه كان يقدر جيدا أن كل إنجاز يتم الانتهاء منه، هو توفير في الوقت والجهد والمال، فيما يخص التكلفة، بالإضافة للاستفادة من العوائد، وشدد في كلمته خلال افتتاح محور روض الفرج، اليوم، على أن "حجم الأموال اللي أنفقت في الخمس سنين اللي فاتوا، بدون مبالغة لو إحنا كنا انتظرنا لأي أسباب إننا نطلق هذه المشروعات خلال الفترة التانية اللي إحنا فيها الآن، أتصور أننا قد لا نستطيع أن نطلقها، مش هيبقى معانا نغطي التكلفة المالية للمشروعات ديه".

وأضاف أن محور روض الفرج طبقا للخطة كان من المفترض أن ينتهي "كمان شهرين تلاتة"، متابعا: "لكن إحنا ضغطنا نفسنا وقولنا إننا عايزين نحسس الناس في الوقت ده بالاستفادة من المحور الجديد، عشان ده بييسر الحركة في منطقة شبرا المزدحمة جدا"، مؤكدا أن المحور ساهم في حل مشكلة كبيرة جدا في حياة الناس واقتصادياتهم،

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