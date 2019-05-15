كثافات وطرق بديلة.. تعرف على حالة المرور صباح اليوم

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كثافات مرورية - أرشيفية

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالة المرور بالقاهرة الكبرى، للتعرف على الأماكن المزدحمة وتجنبها وأخذ الطرق البديلة لها، حيث شهدت محاور وشوارع الجيزة، اليوم، كثافات مرورية منخفضة، وقال مصدر بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إن الطرق والمحاور الرئيسية تشهد أحجاما مرورية معتادة الآن، وتم رصد كثافات بمحور 26 يوليو للقادم من الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه ميدان لبنان، خاصة أعلى منطقة أرض اللواء، موجها بسلك محور روض الفرج والطريق الدائري ومنه إلى محور أحمد عرابي، وأكد المصدر وجود كثافات بشارع الجامعة، لافتا إلى أن شارع مراد يعد بديلا جيدا.

وتم رصد كثافات أعلى محور صفط اللبن، ومنزل جامعة القاهرة، وتحديدا أمام محطة مترو الجامعة بشارع السودان، ويشهد مطلع كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز للقادم من مناطق المهندسين وشارع جامعة الدول العربية، كثافات معتادة، ووجهت قيادات المرور قواتها لسحب تلك الكثافات. ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة