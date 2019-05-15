شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طرح 10 مشروعات للشباب ضمن مبادرة «مشروعك» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن طرح 10 مشروعات متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة، للشباب من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» لتسهيل القروض لشباب المحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والقضاء على البطالة ودعم الشباب وتمكينهم بسوق العمل.

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وأشار المحافظ إلى إنه تم طرح 10 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب من خلال جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة وأفرع المشروع القومي «مشروعك» بالمراكز والأحياء وهي «تسمين ماشية وبقالة وورشة وصيدلية وملابس واكسسوار وكوافير ومخبز ومعرض ومكتب توريدات» وذلك من خلال طرح الإجراءات الخاصة بالترخيص والقروض وتبسيط تلك الاجراءات على الشباب الجاد.

وشدد «نور الدين» على عقد اجتماعات دورية مع مسؤولي فروع جهاز تشغيل الشباب القائمين على المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية «مشروعك» لمناقشة المعوقات التي قد تواجههم أثناء عملهم بمبادرة مشروعك إلى إيجاد حلول فورية لها لتحقيق أقصى استفادة من المشروع القومي.

وأضاف «المحافظ» أن المشروع القومي «مشروعك» يهدف إلى تمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات وتمويل النشاط الجاري «خامات ومصروفات وتشغيل» وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية، وتمويل المهن الحرة، واصدار رخصة تشغيل مؤقتة تصل إلى 5 سنوات، ومنح قروض قصيرة ومتوسطة الأجل شاملة فترة سماح لمدة عام، تبدأ من ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، أو أكثر بحد أقصى للسداد 5 سنوات، وسهولة الإجراءات بسعر عائد 5 % بسيط متناقص لكافة العملاء الذي تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي، على أن يتم صرف القروض لتلك المشاريع بعد تقديم صورة الرقم القومي للمقترض، وصورة الرقم القومي للضامن، وعقد ايجار وايصال كهرباء حديث بالنسبة للقرض حتى 50 ألف جنيه والسداد حتى 24 شهر ويضاف البطاقة الضريبية ومستخرج حديث من السجل التجاري، وآخر ايصال تأمينات ورخصة مزاولة النشاط للشرائح من 50 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، والسداد حتى 36 شهر ويضاف ميزانية معتمدة من محاسب قانوني وبرنت تأمينات وشهادة بالموقف الضريبي وشهادة افلاس تستخرج من المحكمة الابتدائية التابع لها مقر المشروع للعميل والضامن والسمة التجارية إن وجدت وآخر 3 ميزانيات من محاسب قانوني للمشروعات القائمة للقرض من مليون وحتى 2 مليون جنيه والسداد حتى 60 شهر.