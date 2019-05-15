شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تُحيّي الذكرى الأولى لعودة رفات «شهداء ليبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيّت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذكرى الأولى لعودة رفات شهداء مصر من الأقباط، الذين قتلوا على يد تنظيم «داعش»، في عام 2015 وعاد رفاتهم يوم 15 مايو 2018 إلى مصر، بقداسات إلهية وصلوات ترحماً على الشهداء، مساء الثلاثاء، وصباح الأربعاء.

Advertisements

قال محسن جورج، عضو المجلس القبطي الملي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن عودة الرفات بمثابة ترجمة لواقع عملي، أن مصر لا تنسى أبنائها الشهداء، سواء داخل مصر أو خارجها، وأنه مهما طال الزمن فلن ينسى الوطن أبنائه وشهدائه.

وأوضح «جورج» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «الدولة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لعبا دورًا كبيرا من أجل عودة رفات شهداء قرية العور في سمالوط بمحافظة المنيا إلى ذويهم، فضلاً عن كونه موقف لن ينسى للدولة».

وأضاف أن «مشهد عودة رفات ضحايا داعش يذكرنا بمشهد عودة رفات القديس مارمرقس الرسول، كاروز الديار المصرية، واستقبال البابا كيرلس السادس بطريرك الكرازة له في المطار وقتها، مشيرا إلى أن تاريخ الكنيسة يشهد أنه كلما سقط شهيد فهو يقوي الأيمان أكثر، لافتًا إلى أن الشهداء حملوا إكليلين؛ إكليل الوطن وإكليل الإيمان، والله رأى في قلوبهم نقاوة فأعطاهم أن يحصلوا على إكليل الإيمان والشهادة».